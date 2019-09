E’ il giorno del dolore a Sala Consilina per l’ultimo saluto al giovane Mariano Casale

Commozione e tanta partecipazione, questa mattina, a Sala Consilina dove si sono svolti i funerali di Mariano Casale, il 20enne morto sul colpo in seguito ad un incidente avvenuto nella tarda serata di domenica sulla Strada Provinciale Teggiano-Polla, in località Prato Perillo.

Centinaia di persone, accorse nella chiesa di Sant’Antonio, si sono strette attorno al dolore straziante del padre Pietro, della madre Enza, del fratello Alfonso, della sorella Carmen, del cognato Michele e di tutta la famiglia Casale-De Angelis.

Visibilmente addolorato il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro S.E. Mons. Antonio De Luca che ha officiato la cerimonia insieme ai parroci don Luciano Laperuta, don Michele Totaro, don Vincenzo Gallo e don Domenico Santangelo.

“E’ il tempo in cui le parole umane dovrebbero tacere – ha commentato il Vescovo durante l’omelia – E’ il tempo del silenzio, eppure siamo qui riuniti per vivere cristianamente questo momento di dolore. Vivere cristianamente significa far in modo che in questo silenzio rinasca la fede. Solo Dio può consolare la nostra tristezza. La giustizia, l’impegno, la fede e la laboriosità hanno caratterizzato la vita di Mariano. Un ragazzo buono, che è cresciuto nella famiglia alimentando i grandi valori umani e cristiani. La sua è stata una vita breve ma con una testimonianza di valori enormi”.

Il feretro è stato accolto all’esterno della chiesa da un lungo applauso e dal volo di tanti palloncini bianchi e rossi.

– Annamaria Lotierzo –

