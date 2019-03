Due tragici incidenti nella notte a Battipaglia e Montecorvino Rovella. Perdono la vita due uomini

Due tragici incidenti si sono verificati nella notte nel Salernitano. A rimetterci la vita sono stati due uomini.

A Battipaglia, in località Lido Lago, due auto si sono violentemente scontrate per cause in corso di accertamento. Un 45enne di origini algerine, venditore ambulante residente a Capaccio Paestum, ha perso la vita a bordo della sua Peugeot 308. Ferito gravemente un 25enne di Capaccio Paestum, conducente dell’altra auto coinvolta, una Mercedes. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. La salma dello sfortunato algerino, invece, è stato condotta nell’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, mentre i rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto.

L’altro tragico incidente è accaduto in località Macchia di Montecorvino Rovella, dove un 61enne di Salerno è stato investito mentre attraversava la S.P.14 da un giovane alla guida di una Ford. Quest’ultimo si è subito fermato a prestare soccorso ma l’uomo è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per ricostruire la dinamica.

– Chiara Di Miele –