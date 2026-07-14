Due persone uccise durante il Festival del Sordo a Capaccio Paestum. Confermata in appello la condanna per gli assassini
La Corte d’Assise d’Appello di Salerno ha confermato la condanna dei giudici di primo grado a 20 anni di reclusione per i due fratelli di Qualiano che a luglio 2024 spararono e uccisero due bikers non udenti durante il “Deaf Festival” a Capaccio Paestum.
Le vittime sono Ettore Crò e Vincenzo Spera, morti in ospedale dopo giorni di agonia. Altre due persone rimasero gravemente ferite.
I fratelli condannati, anche loro non udenti, sono imputati per duplice omicidio, tentato omicidio plurimo e porto abusivo di arma da fuoco.
Uno dei due esplose ben 13 colpi calibro 9 davanti all’albergo che ospitava l’evento, poi la fuga. Braccati dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, in seguito si costituirono presso la Tenenza di Scafati.
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