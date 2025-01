In un momento storico in cui l’educazione è più importante che mai, due ragazzi di soli 19 anni stanno facendo parlare di sé in quanto tra i docenti più giovani in Italia.

Si tratta di Jacopo Prospero Petrizzo e Angelo Scorziello, diplomati nell’anno scolastico 2022/23 presso l’indirizzo ITIS Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

I due giovani, neo-immessi in ruolo, stanno prestando servizio in qualità di docenti ITP presso due Istituti Tecnici della provincia di Torino e la loro storia è un esempio di determinazione e passione per l’insegnamento. Jacopo e Angelo, appena diplomati, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, concorso particolarmente impegnativo e selettivo che hanno superato brillantemente grazie anche alle competenze acquisite negli anni trascorsi tra i banchi di scuola.

I due giovani docenti sono la dimostrazione che, con impegno e determinazione, è possibile realizzare i propri sogni. La loro giovinezza rappresenta un valore aggiunto per gli istituti dove lavorano come docenti e anche gli studenti li hanno accolti con entusiasmo in quanto riescono a comunicare con loro su un piano di parità creando un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo.

La loro storia è un esempio per tutti i giovani che aspirano a una carriera nell’insegnamento nonché motivo di orgoglio per l’IIS “Marco Tullio Cicerone”. “Nell’augurare loro tanta fortuna – fanno sapere dal “Cicerone” – siamo sicuri che lasceranno un segno positivo nel futuro dei loro studenti”.