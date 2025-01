Detenuto brutalmente picchiato in carcere.

E’ quanto avvenuto nelle mura dell’Istituto penitenziario di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, a un 32enne di Salerno.

Come si legge su “La Città” pare che il giovane stesse passeggiando nei corridoi quando sarebbe stato violentemente colpito fino a restare privo di sensi a terra. Immediatamente per il detenuto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto prima presso l’ospedale di Oliveto Citra per poi trasferirlo al “Ruggi” di Salerno dove è ricoverato.

Fortunatamente il 32enne non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite per le quali è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Si indaga ora sulle cause che abbiano portato ad una simile aggressione e per poter procedere nei confronti dei responsabili.