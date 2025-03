Due auto in fiamme ieri sera in piazza Risorgimento a Battipaglia.

I residenti notando le fiamme hanno allertato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli ad intervenire sul posto per estinguere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le lingue di fuoco hanno distrutto le vetture, fortunatamente, però, non sono stati registrati feriti.

Le cause dell’accaduto non sono ancora note, sono state informate anche le Forze dell’Ordine che dovranno far luce sulla vicenda e chiarire se si sia trattato di un atto doloso.