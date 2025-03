Il Comune di Teggiano, rappresentato dal sindaco Michele Di Candia, informa tutti i cittadini che è aperta la procedura di aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello.

Possono iscriversi tutti i residenti tra i 30 e i 65 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale e titolo di studio minimo, ovvero licenza media per la Corte d’Assise e diploma di scuola secondaria per la Corte d’Assise d’Appello.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a luglio. La richiesta deve essere inoltrata presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Teggiano, negli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Teggiano.