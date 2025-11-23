Dramma a Sassano. Uomo si sente male in chiesa e perde la vita
È drammatico quanto accaduto questa mattina a Sassano all’interno della chiesa di San Rocco, poco prima della celebrazione della Messa domenicale.
Un 79enne del posto ha accusato un malore mentre era tra i banchi e, dopo essersi accasciato, ha perso la vita lasciando increduli i presenti.
A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto per cercare di salvarlo. Presenti anche i Carabinieri della locale Stazione e i volontari di Protezione Civile “L’Orchidea Emergenza ANPAS”.
La Messa non è stata celebrata a causa del drammatico accaduto e la comunità è rimasta sconvolta e attonita per la tragica notizia della morte improvvisa del 79enne, uomo molto stimato e conosciuto in paese.