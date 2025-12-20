Dramma questa mattina a Polla dove ha perso la vita Pierluigi Miccoli all’interno della sua abitazione.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il noto architetto 73enne sarebbe rimasto incastrato in un pozzetto di un impianto di sollevamento dentro casa. Non è chiaro se abbia avuto un malore o se qualcosa non ha funzionato.

Il tragico evento ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno tirato l’uomo fuori dal pozzetto. Ai Carabinieri è affidata l’esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha strappato la vita al rispettato cittadino di Polla. Davanti casa sono arrivati i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

La comunità ha accolto con sgomento la notizia.