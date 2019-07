Tanti i Sindaci e gli Amministratori comunali presenti ieri a “Casa Stella” per il 5° Doroty Dream Day, evento organizzato dalla famiglia Di Sia in ricordo della figlia Maria Dorotea morta a soli 25 anni in un incidente stradale.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro, ha portato a un importante risultato nella lotta contro gli omicidi stradali con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione denominata “Per le strade della vita“. Un accordo sottoscritto anche dalla giornalista Maria Rosaria Vitiello, vittima di un incidente stradale e promotrice da anni di tale campagna, e dalla neonata Associazione culturale Doroty Dream, fondata dalla madre di Maria Dorotea per mantenere alta l’attenzione su un tema così importante.

In ogni Comune aderente a tale intesa saranno installati due cartelloni con riportato sopra il logo della Provincia di Salerno, del Comune aderente e della campagna “Per le strade della vita”.

“Il ruolo delle Istituzioni è fondamentale in occasioni come queste – ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro Palazzo – Tutti noi dobbiamo ogni giorni lavorare affinché la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale sia sempre più forte“.

La giornata si è conclusa con la premiazione del vincitore del 5° contest fotografico legato al Doroty Dream Day che quest’anno ha premiato lo scatto di Tiziana d’Angelo. Infine non sono mancati i ringraziamenti che la famiglia Di Sia ha fatto a tutti i presenti.

“Grazie anche alla vostra presenza e a tutto quello che fate – ha concluso Pietrina, la madre di Maria Dorotea – il ricordo di mia figlia sarà sempre vivo”.

– Maria Emilia Cobucci –