Ancora un incidente sul lavoro, ancora un lavoratore morto. Questa volta è toccato ad un 57enne Cilentano, rimasto folgorato mentre lavorava a dei cavi elettrici per effettuare un’opera di manutenzione nei pressi della stazione di Brindisi.

Sull’accaduto è intervenuto Valerio Arenare del Sindacato Sinlai (Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani). “Non conosciamo ancora le dinamiche dell’incidente, quindi non entriamo nel merito dell’accaduto, ma è certamente un dato allarmante – afferma Arenare – dover registrare l’ennesima morte su di un posto di lavoro“.

“Ci auguriamo, cosa che chiediamo da tempo, che vengano intensificati i controlli – dichiara Arenare in conclusione – per verificare che i lavoratori operino in totale sicurezza e che vengano migliorate le norme in materia di sicurezza. Inviamo alla famiglia del lavoratore deceduto le nostre più sentite condoglianze e un augurio di pronta guarigione agli altri due lavoratori rimasti feriti“.

– Paola Federico –

