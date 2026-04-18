Questa mattina una donna è stata aggredita a Pontecagnano Faiano.

In via Alessandro Volta, i volontari VOPI, attivati dalla Centrale Operativa 118, sono intervenuti prendendo in carico la 46enne, vittima di un’aggressione, pare da parte di una persona a lei nota. A causare la baruffa sembrerebbero dissidi tra le parti.

Dopo la stabilizzazione e le prime cure, la 46enne è stata trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei sanitari.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.