Chiesa. Don Vincenzo Ruggiero è il nuovo parroco della comunità di Buccino

Secondo quanto deciso da S.E.R. Monsignor Andrea Bellandi, da domani, mercoledì 1°luglio, il nuovo parroco di Buccino sarà don Vincenzo Ruggiero, a sostituzione di don Angelomaria Adesso, trasferito a Caggiano.

Ritorna a Buccino don Vincenzo ma questa volta con l’incarico da parroco dopo essere già stato vicario parrocchiale da aprile a settembre 2018.

Ordinato sacerdote il 14 aprile 2018, dal settembre dello stesso anno è stato sacerdote della parrocchia di San Pietro Apostolo a Ricigliano.

Don Vincenzo, 44 anni, originario di Lancusi, ha avuto un passato da avvocato. Da quando è divenuto prete si è sempre prodigato per la comunità, in particolar modo per i giovani. Grazie al suo carattere solare e trascinante ha adottato anche idee innovative come le mascherine anti-Covid-19 con l’immagine dei Santi protettori.

“Questo nuovo incarico sarà un’esperienza sicuramente più complessa e faticosa perché le chiese da amministrare a Buccino sono diverse rispetto a Ricigliano. – ha dichiarato don Vincenzo – Sarà un’avventura impegnativa ma sono fiducioso di riuscire ad operare per il meglio grazie all’intervento di Maria Santissima Immacolata, protettrice del paese e all’aiuto dei vicari parrocchiali che mi saranno sempre vicini “.

– Serena Picciuolo –

Leggi anche:

29/09/2020 – Don Angelomaria Adesso sarà il nuovo parroco della comunità di Caggiano