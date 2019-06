A Sanza sport e divertimento con la “Maratona del Bussento” organizzata dalla Consulta delle donne

Si è rinnovato oggi a Sanza l’appuntamento con la “Maratona del Bussento” organizzata dalla Consulta delle donne.

Arrivata alla sua 7^ edizione, quest’anno la “Maratona del Bussento” ha coinvolto il paese di Caselle in Pittari da dove sono partite circa 25 persone tra uomini, donne e ragazzi.

I maratoneti hanno percorso circa 10 chilometri a piedi attraversando un percorso altalenante tra salite e discese ma naturalisticamente appagante. Oltre ad un gruppo di partecipanti di Sanza è stata coinvolta l’Associazione podistica di Polla che ha visto tra le sue fila il vincitore della giornata.

Concorrente di eccezione è stato Michele Fiscina che con la sua handbike, in circa mezz’ora ha raggiunto il traguardo a Sanza. Avvezzo alle gare agonistiche e sportive, Michele non smette mai di allenarsi: si sta preparando infatti per una competizione a luglio in Abruzzo. Tra i bambini, pochi coraggiosi sono riusciti a raggiungere il traguardo in piazza XXIV maggio.

“Lo scopo delle nostre manifestazioni è creare movimento nel paese – afferma la Presidente della Consulta Concetta Grimaldi – quest’anno abbiamo avuto la partecipazione di un gruppo agonistico, l’Associazione podistica pollese che ringrazio vivamente. I vincitori hanno ricevuto premi legati al territorio per far confluire più persone a Sanza”.

La Consulta ha premiato il vincitore per ciascuna categoria: bambini, donne e uomini.

“L’Amministrazione ha sostenuto ‘Maratona del Bussento’ per il forte valore di inclusione sociale che rappresenta – dichiara il sindaco Esposito – e come strumento di valorizzazione del territorio”.

– Ornella Bonomo –