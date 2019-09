Domani protesta in piazza dei Navigator campani insieme ai lavoratori della Whirpool

Domani, lunedì 23 settembre, una delegazione dei Navigator campani sarà in piazza insieme ai lavoratori della Whirlpool per sensibilizzare ancora una volta sulla drammatica e insostenibile situazione occupazionale in Campania.

“È giunto il momento di mettere al centro il diritto al lavoro di migliaia di persone – spiega la delegazione di Navigator – I lavoratori della Whirlpool stanno subendo un torto e le istituzioni devono rispondere immediatamente alle loro richieste. Così come le stesse hanno l’obbligo di non abbandonare i 471 navigator campani vincitori di una selezione pubblica che, come i loro colleghi in tutta Italia, hanno il diritto di svolgere le attività di supporto ai Centri per l’Impiego per cui sono stati selezionati”.

A Napoli, infatti, lo stabilimento della Whirlpool, multinazionale americana produttrice di elettrodomestici, verrà ceduto. Una pessima notizia per i 430 lavoratori impiegati che rischiano di perdere il posto di lavoro.

“Saremo quindi in piazza – concludono i Navigator- sia per solidarizzare con chi è stato privato della sua dignità di lavoratore, sia per ribadire il nostro diritto a firmare il contratto di lavoro che ci siamo conquistati attraverso una regolare procedura selettiva pubblica”.

– Claudia Monaco –