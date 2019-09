Banca Monte Pruno. Il Vice Direttore Area Mercato Pandolfo al Festival Heroes Meet di Maratea

Dopo l’intervento del Direttore Generale Michele Albanese, la Banca Monte Pruno ha partecipato nuovamente al Festival Heroes Meet di Maratea con il Vice Direttore Area Mercato Antonio Pandolfo.

L’evento è diventato il punto di riferimento per imprenditori, start-up, innovatori e investitori che si sono ritrovati per discutere di impresa e sviluppo e stringere nuove partnership strategiche.

Il Vice Direttore Pandolfo è intervenuto all’interno del workshop dal titolo “Le opportunità di finanziamento per le startup“. Nello specifico, Pandolfo ha illustrato le reali opportunità di finanziamento per i neo imprenditori e per chi intende avviare la propria startup innovativa.

“Un momento molto stimolante – il commento dei vertici della Monte Pruno – che ha dato ai partecipanti una concreta occasione per conoscere, più da vicino, le misure a disposizione delle nuove imprese”.

Heroes rappresenta una importante occasione ​per oltre ​50 start-up​, attraverso il contest ​Heroes Prize Competition, che mette in palio un montepremi complessivo di 50.000 euro in denaro e servizi. L’obiettivo del Festival è quello di ripensare il mondo dell’economia e dell’impresa grazie ad un’idea di Andreina Serena Romano e Michele Franzese.

L’evento si è concluso ieri.

– Claudia Monaco –

