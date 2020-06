Domani la presentazione delle nuove tessere sociali della Pro Loco Sassano nella sede del Parco Nazionale

La Pro Loco Sassano presenterà domani, giovedì 25 giugno, alle ore 12, nella prestigiosa sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni a Vallo della Lucania le nuove tessere sociali.

La presentazione avverrà nella sede del Parco in quanto le tessere della Pro Loco Sassano riportano lo stemma del Parco Nazionale. Il tutto vuole essere una sentita e doverosa attenzione riservata al territorio.

La Proloco Sassano annovera tra i suoi membri soci originari della comunità sassanese che risiedono in varie regioni d’Italia ed in diversi Paesi del mondo come, ad esempio, l’ingegner Gesualdo Russo, presidente dell’Associazione Toscana Amici del Vallo di Diano. “A tali ambasciatori – spiega il presidente della Pro Loco, Antonello Aumenta – affidiamo il compito di narrare le bellezze ed i tesori che la loro terra d’origine, Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, può vantare“.

Nel corso della cerimonia sarà consegnata a Tommaso Pellegrino, nella sua qualità di Presidente del Parco, la tessera di Socio Onorario numero 10, ringraziandolo per l’entusiasmo con cui ha accolto l’iniziativa. L’occasione sarà anche propizia per consegnare la nuova tessera ai Soci Onorari giornalisti, nati o residenti a Sassano, in qualità di “attenti ed etici testimoni del tempo”.

Saranno presenti membri del Direttivo, rappresentanti dei Revisori e diversi Soci della quarantennale Pro Loco Sassano.

– Chiara Di Miele –