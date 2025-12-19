Il Gruppo Scout Vallo di Diano 1 “Mons. Bruno Schettino” domani, sabato 20 dicembre, alle ore 15.30 organizza l’arrivo a Polla, per il secondo anno consecutivo, della Luce della Pace proveniente da Betlemme, simbolo universale di dialogo e fraternità tra i popoli.

L’accoglienza avverrà nella chiesa di Cristo Re dove sarà impartita una benedizione dal parroco don Antonio Calandriello. Successivamente la Luce inizierà il suo cammino per le vie del paese, accompagnata dagli scout e dalla comunità in un momento di raccoglimento e condivisione. Durante il percorso farà tappa presso l’ospedale dove verrà accesa una fiamma, segno di pace, speranza e serenità per i pazienti, il personale sanitario e le loro famiglie.

Il cammino proseguirà fino alla Parrocchia di San Pietro e Benedetto dove sarà celebrata la Santa Messa officiata da don Pasquale Gaito.

La Luce della Pace continuerà poi il suo percorso domenica 21 di mattina, raggiungendo le parrocchie di Pertosa e di Sala Consilina, affinché il messaggio di pace possa diffondersi in tutto il territorio del Vallo di Diano.

Il Gruppo Scout Vallo di Diano 1 invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo significativo momento comunitario nel segno della pace, della solidarietà e della speranza, valori fondanti dello scoutismo e quanto mai attuali nel nostro tempo.