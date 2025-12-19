Nei prossimi giorni festivi i siti museali della Provincia di Salerno saranno aperti al pubblico in orari straordinari.

Il 24 e il 31 dicembre i visitatori potranno fruire delle bellezze museali dalle 9.00 alle 15.00.

Inoltre, il 26 dicembre e 6 il gennaio il Castello Arechi sarà aperto dalle 9.00 alle 17.00, mentre la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula dalle 9.00 alle 14.00.