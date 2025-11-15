Ritorna l’atteso evento dell’apertura straordinaria della Cripta del Santuario di Sant’Antonio a Polla.

Il Santuario sarà aperto domani16 novembre dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18. L’ingresso è gratuito. E’ in programma anche una mostra inedita “MostrAr(t)e: Oltre il visibile”.

“Un appuntamento che, anno dopo anno, accende curiosità e meraviglia. Si tratta di un luogo normalmente celato, quasi segreto, ed è noto che i luoghi segreti custodiscono spesso i tesori più preziosi – fanno sapere gli organizzatori – Come accade anche per le persone semplici che vivono con discrezione ma portano dentro talenti straordinari. È il caso di Paolo Tuozzo, in arte Pallino, il quale da umile netturbino ha saputo coltivare, da autodidatta, una passione autentica per l’arte. Scoprire le sue opere è stato per noi un dono. Creazioni capaci di sorprendere, emozionare e ricordarci che l’umiltà, come quella trasmessa da San Francesco, racchiude spesso i doni più grandi. Un’occasione unica per andare oltre ciò che appare e forse per ritrovare qualcosa anche dentro di noi”.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 320 1599269.