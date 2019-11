Domani a Pertosa un convegno per ricordare il terremoto del 1980 organizzato dal CeRVEnE

Il CeRVEnE (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche) organizza per domani, sabato 23 novembre, un convegno per ricordare il terremoto del 1980. Sarà l’occasione per una riflessione i carattere sociale, antropologico e scientifico sul dopo sisma.

La giornata prevede due momenti: la discussione e il dibattito, dalle 10.00 alle 13.00, presso il Museo del Suolo a Pertosa, e successivamente la visita dello Jesus di Auletta.

Stefano Ventura introdurrà l’Osservatorio sul dopo sisma, seguito dall’intervento dell’antropologa Marina Brancato su “gli effetti del sisma sulle comunità: lo spaesamento e la mancanza”. Chiuderà il dibattito Raffaele Tarateta, ingegnere civile e membro del CdA della Fondazione MIdA, che relazionerà sulle pericolosità e il rischio sismico del territorio.

– Paola Federico –