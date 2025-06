Si terranno domani, venerdì 6 giugno, i funerali di Ruben Lamberti, il ragazzino di 11 anni che ha perso la vita mentre si trovava nella doccia del bagno di casa.

Le esequie di terranno alle ore 9,30 nella chiesa di San Bernardino a Montecorvino Pugliano.

Ieri è stata svolta l’autopsia che ha confermato che la causa della morte è dovuta ad un malore, probabilmente per patologie pregresse.

Ieri il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola ha organizzato una fiaccolata per esprimere la vicinanza alla famiglia Lamberti. Tante persone con una fiaccola in mano hanno percorso le strade del paese e si sono poi ritrovate in preghiera nella chiesa di San Bernardino.

In occasione delle esequie il sindaco, interpretando il sentimento di comune cordoglio, ha proclamato il lutto cittadino. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino alle ore 12 mentre le attività commerciali, artigianali e professionali sono invitate a sospendere le attività dalle ore 9 alle ore 12 e ad abbassare le serrande in segno di rispetto. Le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta, inoltre sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche a carattere festivo o ludico.

