Aggredisce i Carabinieri, arrestato.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a Battipaglia dove i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Capitano Donato Recchia, durante un intervento per Codice Rosso, sono stati spintonati da un 42enne.

Secondo la ricostruzione la moglie aveva allertato il 112 richiedendo un intervento: ha poi raccontato di subire spesso violenze dal coniuge, legate a suo dire all’assunzione di alcol e droghe.

Una volta giunti sul posto i Carabinieri sono stati aggrediti e spintonati, ragion per cui l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per maltrattamenti in famiglia.