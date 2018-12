Ladri in azione a Vietri di Potenza. Rubano in un appartamento e scappano via a bordo di una BMW

Ancora ladri in azione sul territorio di Vietri di Potenza. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, che hanno interessato le contrade, questa volta hanno agito nel centro abitato in un appartamento situato in una palazzina del rione Castello Arioso.

In quattro, mentre uno era in un’auto all’esterno, sono entrati verso le ore 18 di ieri, da una porta esterna situata al piano sotterraneo. Una volta dentro, hanno puntato dritto all’appartamento dove i proprietari erano al momento assenti. Un furto sicuramente studiato a tavolino anche in base alle abitudini dei proprietari.

I ladri hanno rotto la porta con un arnese, simile a un piede di porco, in due parti. All’interno hanno rovistato ovunque e messo a soqquadro, riuscendo a portare via, a quanto pare, diversi oggetti preziosi. Ma il bottino è in fase di quantificazione vista l’assenza temporanea, durante il furto, dei proprietari.

All’esterno un ragazzo del posto ha notato qualcosa di strano ed ha chiesto spiegazioni ad una persona sospetta che era all’interno di un BMW station wagon. L’uomo, che faceva il palo in auto, con un accento dell’est, ha risposto al ragazzo che si trovava lì in attesa di una ragazza. Da lì a poco l’arrivo degli altri quattro, che, usciti di corsa dal condominio, sono saliti a bordo dell’auto e fuggiti via.

I residenti della zona hanno allertato le Forze dell’Ordine e hanno tentato di tenere sott’occhio l’auto, svanita poi nel nulla a grande velocità nei pressi dello svincolo autostradale di contrada San Vito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

– Claudio Buono –