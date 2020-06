Dissesto statico in una palazzina a Potenza. Inquilini evacuati dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nella mattinata di oggi, sono intervenuti nel capoluogo lucano, in via Manhes, per un dissesto statico.

L’inquilino del secondo piano di una palazzina ha notato un foro nel solaio e subito ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I Caschi rossi di Potenza, giunti sul posto, hanno subito evacuato lo stabile a scopo precauzionale in attesa di ulteriori verifiche tecniche. Sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada con cinque unità.

Sul posto anche la Polizia Municiopale l’Ufficio Tecnico del Comune di Potenza.

– Paola Federico –