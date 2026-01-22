L’onorevole Attilio Pierro, di Roccagloriosa, ha presentato un’interrogazione ai ministri Urso e Giorgetti sui disservizi Postamat nel Golfo di Policastro.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e delle Finanze per chiedere interventi immediati sui gravi disservizi del servizio Postamat (ATM) nel Golfo di Policastro” afferma il deputato di Forza Italia.

“Da tempo – spiega – nei comuni del Golfo di Policastro, a seguito di eventi effrattivi e per motivi di sicurezza, gli sportelli Postamat risultano operativi solo in fascia mattutina, dalle 8:30 alle 13:35, dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8:30 alle 12:35 e la domenica sono chiusi, con pesanti disagi soprattutto per chi lavora. Pensionati e utenti sono costretti a lunghe file agli sportelli e davanti agli uffici postali, spesso aperti anche a giorni alterni. Inoltre, in molti casi gli ATM risultano fuori servizio o privi di contante, aggravando ulteriormente la situazione: dalla stampa si apprende che la disponibilità di denaro sarebbe ridotta anche per problemi tecnici e misure di sicurezza che limiterebbero il caricamento delle macchine. Negli anni diversi cittadini, fidandosi della promessa di un servizio h24, hanno accreditato pensioni e risparmi su conti e libretti postali, ma oggi si ritrovano costretti a rivolgersi agli sportelli bancari con maggiori costi e limitazioni. Sul problema sono arrivate anche segnalazioni istituzionali, come quella del sindaco di Sapri all’AGCOM, già sollecitata più volte dal 2021 senza risposte concrete”.

“È inaccettabile che un servizio essenziale come quello garantito da Poste Italiane venga di fatto ridotto proprio nelle aree periferiche. Ho chiesto al Governo quali misure intenda adottare per assicurare continuità, efficienza e accessibilità del servizio e per consentire ai cittadini del Golfo di Policastro di effettuare prelievi in tutte le ore del giorno” conclude.