Disagi per il forte vento anche nel Vallo di Diano, dove da ieri mattina le raffiche non hanno dato tregua all’intero territorio creando non pochi disagi alla popolazione. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina sono a lavoro da diverse ore alle prese con pali della pubblica illuminazione abbattuti dal vento e diverse coperture di abitazioni spazzati via dalle folate.

Questa mattina i caschi rossi sono intervenuti nel centro abitato di San Rufo per effettuare una serie di interventi di messa in sicurezza.

Diverse sono le coperture divelte dal vento di questa notte e della mattinata. Una in particolare, della superficie di circa 70 metri quadrati, è stata completamente sradicata da una struttura in legname ed è stata catapultata su un fabbricato nelle vicinanze.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza l’intera zona e ripristinare le normali condizioni di vivibilità del piccolo centro.

Fortunatamente non si registrano danni a persone.

– Chiara Di Miele –