Disagi lungo l’A2 del Mediterraneo. Camion perde carico di pomodori tra San Mango e Pontecagnano

Disagi al traffico questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Pontecagnano in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento, infatti, un camion ha perso il suo carico di pomodori lungo la carreggiata. Diversi i km di code che si sono venuti a creare per consentire le operazioni di rimozione del carico disperso e di pulizia del tratto di autostrada interessato. Nella giornata odierna, inoltre, il traffico autostradale dovuto agli spostamenti dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura del Sud è da bollino nero.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini dell’Anas per ripristinare l’arteria e l’ordinaria viabilità.

Anche domani, domenica 8 agosto, è previsto traffico da bollino nero soprattutto in direzione Sud. Gli agenti della Polizia Stradale, coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, continueranno a vigilare l’A2 affinché siano garantite la sicurezza e l’incolumità dei viaggiatori.