“Digitali per mestiere, umani per scelta”. E’ la mission di Black Mesa – Social Media Ict di San Pietro al Tanagro, azienda che si occupa della gestione dei social media dal 2013.

Non un’agenzia: in Black Mesa non ci sono account manager che inoltrano email tra reparti. C’è un hub di professionisti che collaborano, che si confrontano, che siedono metaforicamente intorno allo stesso tavolo per trovare la soluzione migliore per ogni singolo progetto. Strategia, creatività e tecnologia si integrano senza strati burocratici in mezzo.

“Nel mondo digitale chiunque può alzare la voce. La vera differenza? Sapere cosa dire, a chi dirlo e soprattutto come ascoltare – spiega Fabio Leuzzi, Social Media Manager, ADS Specialist & ICT Consultant – C’è una domanda che ci facciamo ogni volta che iniziamo a lavorare con un nuovo cliente: cosa sente davvero chi sta dall’altra parte dello schermo? Non stiamo parlando di demografia o di target audience. Stiamo parlando di emozioni, aspettative, piccole frustrazioni quotidiane”.

Black Mesa, infatti, lavora intorno al concetto di Empatia Commerciale. “Non basta essere online. Bisogna essere presenti nel senso più umano del termine – dice ancora Leuzzi – Internet è una giungla. Lo sappiamo, lo sentiamo dire spesso eppure poche aziende si fermano davvero a ragionare su cosa significhi muoversi in quel sottobosco digitale senza una bussola. Migliaia di contenuti ogni giorno, campagne che si sovrappongono, siti che si assomigliano tutti. Il rumore è assordante. Eppure, in mezzo a tutto questo, c’è ancora spazio per chi sa fermarsi un secondo e chiedere: questo messaggio lo capisce davvero il mio cliente? Lo tocca? Lo convince? Ecco dove nasce il nostro approccio. Noi la chiamiamo Empatia Commerciale, una capacità strategica di comprendere profondamente le persone e trasformare tutto questo in comunicazione che funziona”.

Alla base, quando si affida la comunicazione social, la gestione delle ADS, la realizzazione del sito e l’assistenza tecnica informatica “non si ottiene un servizio standardizzato su template ma una riflessione autentica su chi si è, cosa si vuole comunicare, come si vorrebbe e il modo migliore per farlo arrivare alle persone giuste al momento giusto”.

“Lasciamo il segno in tutto quello che facciamo. Non è uno slogan: è il parametro con cui misuriamo ogni progetto – spiega Leuzzi – Un post scritto davvero pensando al lettore ottiene più engagement di dieci post autoreferenziali messi insieme. Una campagna ADS costruita attorno ai dubbi reali del cliente converte di più di una costruita attorno agli obiettivi di chi la paga. È un metodo di lavoro concreto, misurabile, che produce risultati. E in oltre dieci anni di lavoro, su clienti e progetti attivi tra Italia ed Europa, lo abbiamo visto funzionare ogni volta”.

Per Black Mesa il mondo digitale “è sconfinato e si muove in fretta. Non è solo la concorrenza a renderlo complicato: è la velocità con cui cambiano gli algoritmi, i formati, le abitudini delle persone. Scegliere gli strumenti sbagliati o affidarsi alle persone sbagliate non è solo uno spreco di budget. È perdere terreno mentre gli altri avanzano”.

Black Mesa lavora per portare competenza tecnica, visione strategica e soprattutto la capacità di guardare il business con gli occhi di chi lo dovrà scegliere.

Per ulteriori info è possibile visitare il sito www.blackmesa.it o scrivere a info@blackmesa.it

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