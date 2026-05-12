Campionati Italiani di Lotta Under 13 a Martina Franca. Due argenti per la New Kodokan di San Pietro al Tanagro
Nei giorni scorsi si è tenuto il Test Event al PalaWojtyla di Martina Franca in vista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con il comitato organizzatore impegnato nella verifica della risposta tecnico-operativa della struttura.
A fare da cornice al test sono stati i campionati Italiani di Lotta Under 13 e Ragazzi di lotta olimpica, appuntamenti validi per l’assegnazione dei titoli nazionali di categoria e occasione per molti giovani atleti di confrontarsi per la prima volta con l’agonismo di alto livello.
Tra i partecipanti gli sportivi della New Kodokan di San Pietro al Tanagro con il coach Pietro Amendola. La delegazione del comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta.
I due giovani lottatori della New Kodokan Lucania rientrano dal Campionato Italiano, classe Under 13 Esordienti A, con 2 medaglie d’argento: Francesco Bruno di Sant’Arsenio si è posizionato 2° classificato nei 62 kg e Andrea Soccodato di Polla 2° classificato nei 75 kg.
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