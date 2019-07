Il secondo appuntamento dei Dialoghi di Storia Walking Tour, in collaborazione tra la Fondazione MIdA e Vallo a Conoscere di Pasquale Di Maria, si terrà domani, sabato 6 luglio e il luogo scelto è Palomonte, con il Santuario Santa Maria della Sperlonga, importante testimonianza della presenza di insediamenti italo-greci.

Oltre alla scoperta di un luogo ricco di storia e di fascino, ci sarà un momento magico e di condivisione, la mietitura del grano grazie alla collaborazione di Piantagrani di Loredana Parisi.

Alle 8.45 è previsto il ritrovo presso il Ristorante “O’ Camionista” all’uscita autostradale di Sicignano degli Alburni e alle 9.00 lo spostamento verso il Santuario Santa Maria della Sperlonga. Alle 9.15 colazione comunitaria a cura di PiantaGrani e alle 10.00 mietitura del grano nel campo sottostante il Santuario, per rievocare e far conoscere una gestualità ormai in via di estinzione, affidata alle braccia e al cuore di uomini e donne palomontesi.

Alle 11.00 il seminario itinerante sul monachesimo italo-greco a cura di Rosanna Alaggio, professore associato di Storia medievale all’Università degli Studi del Molise. Alle 13.00 pranzo comunitario e alle 15.00 “Scritti di luce”, seminario itinerante sui principi della street photography applicati alla promozione del territorio a cura di Pasquale Di Maria, founder del progetto Vallo a Conoscere.

Alle 17.00 considerazioni finali su “Coltivare il futuro dei luoghi” con la partecipazione di Simone Valitutto, antropologo e vicesindaco del Comune di Palomonte.

Per informazioni telefonare ai numeri 320/8625168 (Pasquale) – 340/6231645 (Serena) valloaconoscere2@gmail.com – www.fondazionemida.it.

– Chiara Di Miele –