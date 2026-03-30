DFL è una realtà solida e in continua crescita a Sala Consilina, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume.

Per il potenziamento dell’Ufficio Logistica, ricerca una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei flussi.

Principali responsabilità:

Gestione operativa dei flussi tramite WMS

Monitoraggio dello stato ordini e spedizioni

Coordinamento delle priorità operative in magazzino

Gestione di anomalie e criticità (ritardi, errori, mancanze)

Interfaccia con fornitori di servizi logistici

Supporto alle attività di controllo e reportistica.

Il ruolo richiede presenza, velocità decisionale e capacità di gestire più variabili contemporaneamente.

Requisiti:

Esperienza, anche breve, in ambito logistico

Dimestichezza con strumenti informatici e gestionali

Capacità di lavorare in contesti dinamici e sotto pressione

Attitudine al problem solving operativo

Precisione, organizzazione e senso di responsabilità

Disponibilità a lavorare su turni.

Completano il profilo: spirito di iniziativa e operatività; capacità di gestire più attività contemporaneamente; affidabilità e orientamento al risultato.

Cosa offriamo: inserimento in un contesto strutturato e in crescita; ruolo operativo con responsabilità e possibilità di sviluppo; ambiente dinamico e organizzato.

Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (24.000 – 28.000 euro). Benefit: buoni pasto, mensa aziendale, convenzioni aziendali.

Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) in presenza. È richiesta la possibilità di raggiungere la sede o la disponibilità al trasferimento.

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