DFL di Sala Consilina cerca Addetto/a all’Ufficio Logistica
DFL è una realtà solida e in continua crescita a Sala Consilina, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume.
Per il potenziamento dell’Ufficio Logistica, ricerca una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei flussi.
Principali responsabilità:
- Gestione operativa dei flussi tramite WMS
- Monitoraggio dello stato ordini e spedizioni
- Coordinamento delle priorità operative in magazzino
- Gestione di anomalie e criticità (ritardi, errori, mancanze)
- Interfaccia con fornitori di servizi logistici
- Supporto alle attività di controllo e reportistica.
Il ruolo richiede presenza, velocità decisionale e capacità di gestire più variabili contemporaneamente.
Requisiti:
- Esperienza, anche breve, in ambito logistico
- Dimestichezza con strumenti informatici e gestionali
- Capacità di lavorare in contesti dinamici e sotto pressione
- Attitudine al problem solving operativo
- Precisione, organizzazione e senso di responsabilità
- Disponibilità a lavorare su turni.
Completano il profilo: spirito di iniziativa e operatività; capacità di gestire più attività contemporaneamente; affidabilità e orientamento al risultato.
Cosa offriamo: inserimento in un contesto strutturato e in crescita; ruolo operativo con responsabilità e possibilità di sviluppo; ambiente dinamico e organizzato.
Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (24.000 – 28.000 euro). Benefit: buoni pasto, mensa aziendale, convenzioni aziendali.
Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) in presenza. È richiesta la possibilità di raggiungere la sede o la disponibilità al trasferimento.
Per candidarsi CLICCARE QUI
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