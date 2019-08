A Vibonati, il consigliere comunale di opposizione Manuel Borrelli, attraverso un’interrogazione al Sindaco Franco Brusco e all’assessore all’Ambiente Luigi Giudice, solleva il problema legato alla presenza di deiezioni canine nel centro storico.

“Il problema – scrive Borrelli – sta creando notevoli disagi ai cittadini che in alcune occasioni si sono organizzati per bonificare le aree maggiormente paese di mira degli amici a quattro zampe. Considerato che per la grande maleducazione di pochi abbiamo alcune zone piene di deiezioni che ledono l’immagine del nostro paese propongo di mettere a disposizione dei proprietari dei cani appositi distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni”.

Il consigliere Borrelli, inoltre, propone l’istituzione di un’Anagrafe Canina per censire gli animali.

“In questo modo – spiega – sarà possibile stipulare una convenzione con l’Ufficio Veterinario dell’Asl per raccogliere il DNA degli animali che fornirà un dato inconfutabile per rintracciare i colpevoli e di irrogare delle sanzioni”.

– Claudia Monaco –