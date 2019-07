Il deputato di Liberi e Uguali Federico Conte ha presentato un’interrogazione parlamentare sull’emergenza ambientale nella Valle del Sele.

L’interrogazione è stata presentata al ministro dell’Ambiente Sergio Costa e al ministro della Salute Giulia Grillo e tocca, in particolare, la questione dell’aria irrespirabile nella Valle del Sele e nelle zone di Battipaglia ed Eboli.

“La presenza su tutto il territorio – dice il parlamentare – di miasmi nauseabondi è inaccettabile. Si tratta di una situazione che determina contraccolpi sulla salute delle persone e sulle condizioni di vita della comunità locale, già vittima del degrado della relativa fascia costiera diventata crocevia dello spaccio di droga e della prostituzione. Le amministrazioni locali non sembrano capaci di agire in modo incisivo sul tema, mentre i cittadini si aspettano risposte chiare e interventi tempestivi. Ho chiesto, per questo, al Governo di garantire interventi mirati alla tutela del territorio e della salute dei cittadini e di valutare l’avvio di una indagine complessiva su tutto il territorio per verificare lo stato e la qualità di aria, acqua e suolo”.

– Claudia Monaco –