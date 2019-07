Dal 2 al 4 agosto il Campionato italiano assoluto di Beach Volley fa tappa sulla spiaggia di Palinuro

Tre giorni di beach volley nazionale sulle spiagge di Palinuro. Dal 2 al 4 agosto, per la prima volta, la cittadina cilentana ospiterà una tappa del Campionato italiano assoluto di Beach Volley 2019.

Le giornate di Palinuro saranno caratterizzate dalla partecipazione di 16 squadre che si affronteranno sulla spiaggia delle Saline, in un contesto naturalistico mozzafiato, ultima tappa del circuito prima delle finali di Caorle.

“Dopo aver ospitato nel luglio 2017 l’arrivo di tappa del Giro d’Italia femminile – ha spiegato il sindaco Carmelo Stanziola – siamo riusciti a portare a Palinuro un altro grande evento sportivo che valorizzerà la nostra bellezza, il nostro territorio. Palinuro è sempre più meta ambita per grandi eventi nazionali ed internazionali, finalmente il nostro Comune è tornato ad essere protagonista in Italia e nel mondo”.

Sulla stessa linea il consigliere delegato allo Sport Cristiano Meluccio. “Ci apprestiamo a vivere un grande weekend di sport – ha spiegato – per la prima volta Palinuro si trasformerà in un grande villaggio di beach volley e vedrà in campo le migliori coppie maschili e femminili, nazionali e internazionali, pronte a contendersi le wild card per il gran finale del World Tour di volley al Foro italico di Roma”.

L’evento verrà presentato alla stampa domani alle ore 20.00 presso l’ex Casa Canadese in via Ficocella.

– Chiara Di Miele –