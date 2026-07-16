Il giovane Rosario Di Brizzi di Sassano discute una tesina sull’Arma dei Carabinieri all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e riceve un riconoscimento dai militari della Compagnia di Sala Consilina.

Il giovane, studente della 3^ B dell’Istituto “Falcone” di Sassano, ha discusso nelle scorse settimane la sua tesina multidisciplinare interamente dedicata alla storia, al ruolo e all’evoluzione dell’Arma dei Carabinieri.

Il lavoro presentato dal giovane si è incentrato in un unico filo conduttore, quello della Benemerita.

Dalla nascita dell’Istituzione nel 1814, alla lotta alla criminalità in Educazione Civica, passando per l’analisi dell’autore Leonardo Sciascia e il discorso di Borsellino dopo la morte di Falcone. E poi l’approfondimento in arte con il TPC, reparto speciale dell’Arma dedicato alla prevenzione e repressione dei crimini contro l’arte e la cultura. Spazio in inglese e francese alla gendarmerie nationale e all’International cooperation. Analisi poi in religione con la Preghiera del Carabiniere, in Musica con l’Inno Nazionale Italiano e in Educazione Fisica con l’aspetto della preparazione atletica richiesta ai militari.

Il giovane Rosario, ieri, è stato ricevuto dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina con il Capitano Veronica Pastori. Un momento importante per riconoscere l’impegno profuso ma anche la valenza emotiva del gesto: il papà Francesco, infatti, è in servizio nell’Aliquota Radiomobile, una passione trasmessa al giovane, il cui sogno è seguirne le orme.

Il Capitano Pastori, a nome dell’Arma, ha consegnato al giovane una targa ricordo per aver testimoniato il quotidiano impegno e i valori dell’Arma.