Decreto Liquidità. Questa sera la Banca Monte Pruno ospite su Rai 2 del programma “Patriae”

Dopo i diversi interventi sul tema relativo al Decreto Liquidità, la Banca Monte Pruno, nel condividere e restare vicina alle imprese che cercano di salvarsi grazie al Piano del Governo, stasera sarà presente nella trasmissione televisiva “Patriae” su Rai 2.

La “potenza di fuoco” annunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sembra, da più parti, non dare i risultati sperati. Zero liquidità e tanta burocrazia: questi gli aspetti più critici del Decreto che saranno al centro del dibattito in onda dalle ore 23.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese e alcuni imprenditori del territorio di competenza dell’Istituto di Credito Cooperativo interverranno in un servizio realizzato da Valentina Noseda.

In studio, insieme alla conduttrice Annalisa Bruchi, affiancata dai giornalisti Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo, ci saranno Alessia Morani del Partito Democratico, Sottosegretaria allo Sviluppo Economico, l’imprenditore Matteo Marzotto ed il commercialista Gianluca Timpone.

– Claudia Monaco –