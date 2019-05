Il rapporto tra Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, e il mondo del giornalismo torna ai ferri corti. Più volte il Presidente ha attaccato duramente i giornalisti, soprattutto quelli campani che quotidianamente si trovano a trattare le notizie che, in un modo o nell’altro, riguardano la gestione dell’Ente regionale e dei servizi ad esso strettamente collegati o di cui è competente.

Questa volta, però, sono decisamente spiacevoli le affermazioni rese da De Luca nei riguardi del mondo dell’informazione. Tutto tra origine dalla notizia di rilievo nazionale della mancanza di lenzuola pulite all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Visibilmente infastidito dall’attenzione che i giornali in questi giorni hanno riservato alla vicenda, De Luca ha affermato a Lira Tv che “il sistema informativo è fatto per l’80% di farabutti, per un altro 10% di analfabeti, e salvo il 10% di persone perbene e di grande qualità nel mondo dell’informazione“.

Immediata la replica da parte del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. “Rettifichi e chieda scusa – tuona -. La Campania lo ha eletto per governare e deve accettare anche le critiche. Non perde, invece, occasione per stilare graduatorie e stabilire percentuali di buoni e cattivi. Se ne faccia una ragione. L’informazione è cronaca e critica. Si rassegni“.

– Chiara Di Miele –