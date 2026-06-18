200mila euro per eventi sportivi gratuiti stanziati dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania al fine di favorire manifestazioni a scala locale destinate a giovani, persone fragili e soggetti a rischio di esclusione sociale.

Il contributo riguarderà l’organizzazione con formula “Chiavi in mano” di iniziative con ricaduta turistica locale che promuovano lo sport e le sane pratiche sportive e della vita all’aperto e favoriscano l’inclusione sociale con riferimento alle iniziative capaci di sviluppare metodologie di intervento innovative e inclusive rivolte a soggetti a rischio povertà e alle fasce più vulnerabili della popolazione, con particolare attenzione ai giovani.

Possono partecipare al bando gli enti morali e le associazioni del Terzo settore, oltre che le associazioni di promozione sociale e le no profit la cui attività principale è rivolta a persone con disabilità e fragili.

L’obiettivo è quello di rendere effettivo il diritto allo sport per tutti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello.

I contributi potranno arrivare fino a 5mila euro per ciascun progetto, elevabili a 10mila euro per iniziative dedicate a persone con disabilità.

Le risorse derivano dalle economie registrate nell’ambito del Programma Summer Universiade Napoli 2019 dell’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso.