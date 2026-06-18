La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Programma Esecutivo Annuale 2026 relativo ai servizi di assistenza tecnica in zootecnia e alle attività di prevenzione e controllo delle epizoozie.

Il provvedimento rende disponibili risorse complessive per oltre 5,6 milioni di euro, di cui 4,6 milioni a carico della Regione Basilicata, destinate ad attività di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, informazione, promozione del comparto e, soprattutto, prevenzione e controllo delle malattie animali.

La quota più rilevante delle risorse, pari a oltre 4,8 milioni di euro, è destinata alle attività di prevenzione e controllo delle epizoozie, un ambito strategico per la tutela del patrimonio zootecnico regionale, il benessere animale e la sicurezza delle produzioni agroalimentari.

Per assicurare la piena operatività del programma e scongiurare qualsiasi interruzione dei servizi, le attività previste per il 2026 saranno svolte dall’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, nelle more del completamento delle procedure di gara già avviate dalla Regione per gli anni successivi.