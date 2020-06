Dalla eTwinning Community un riconoscimento alla IV A dell’IPSASR del “Cicerone” di Sala Consilina

Al termine dell’anno scolastico il progetto eTwinning che ha coinvolto attivamente la classe IV A dell’indirizzo IPSASR (Agrario) del “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina si è concluso con la realizzazione di un e-book dal titolo “Endangered Animals in our Territory“.

L’e-book contiene le attività di ricerca di ciascuna scuola europea sulle specie vegetali e animali in via d’estinzione nel territorio locale. Gli studenti della classe IV, dopo aver interagito nella chat room della piattaforma per i saluti finali con i partner europei, hanno ricevuto un attestato di riconoscimento dalla eTwinning Community per l’impegno profuso in ciascuna attività.

L’attività è stata condotta dalla docente d’inglese, la professoressa Marianna Infante.

Per visualizzare l’e-book CLICCA QUI.

– Chiara Di Miele –