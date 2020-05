Dal Comune di Santa Marina un’iniziativa che mira alla salvaguardia dell’ambiente, il riciclo degli oli vegetali usati. Una proposta pensata per smaltire in sicurezza e in maniera economica l’olio esausto.

Da domani a giovedì 14 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà possibile ritirare gratis la propria tanica (una per ogni nucleo familiare) presso la sede comunale a Santa Marina o presso la delegazione a Policastro Bussentino, con la seguente divisione in ordine alfabetico:

dalla A alla D nel giorno di lunedì 11;

dalla E alla L nel giorno di martedì 12;

dalla M alla R nel giorno di mercoledì 13;

dalla S alla Z nel giorno di giovedì 14.

Le taniche contenenti l’olio esausto saranno ritirate a domicilio il terzo venerdì di ogni mese da personale addetto.

In caso si fosse impossibilitati al ritiro si può richiedere la consegna tramite email a info@comune.santamarina.sa.it.

“L’Amministrazione comunale è sempre stata attenta all’ambiente e alla salvaguardia dell’ecosistema, per questo abbiamo deciso di offrire ai nostri cittadini la possibilità di riciclare comodamente l’olio usato – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato -. Un solo litro d’olio, versato in uno specchio d’acqua, è in grado di formare una pellicola inquinante grande quanto un campo da calcio e di rendere non potabile un milione di litri di acqua, per questo motivo è importante smaltire in maniera corretta l’olio esausto e salvaguardare il nostro meraviglioso territorio”.

– Paola Federico –