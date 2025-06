Torna dal 25 al 30 agosto il Campo Scuola di Protezione Civile del Gruppo Lucano promosso e organizzato dalla Sede di Buonabitacolo, rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

L’iniziativa si propone come un’importante occasione educativa e formativa, in grado di coniugare apprendimento, avventura e cittadinanza attiva. Durante la settimana i partecipanti saranno coinvolti in un ricco programma di attività.

Laboratori tematici su sicurezza, primo soccorso, antincendio, gestione dei rischi naturali e comunicazione in emergenza, esercitazioni e simulazioni operative seguite da personale esperto della Protezione Civile, momenti di gioco, condivisione e vita all’aria aperta per favorire l’inclusione, lo spirito di gruppo e il senso di responsabilità.

L’obiettivo del progetto è trasmettere ai più giovani i valori fondamentali della Protezione Civile: prevenzione, tutela del territorio, solidarietà e cooperazione. Attraverso un’esperienza concreta i ragazzi potranno scoprire l’importanza del volontariato e dell’impegno civico nella propria comunità.

“Investire nei giovani significa costruire una società più consapevole e preparata – sottolineano i promotori –. Il Campo Scuola rappresenta un primo passo per formare cittadini attivi e responsabili, capaci di affrontare le emergenze e contribuire al bene comune”.

Per informazioni rivolgersi ai numeri 331/4879990 – 329/5888294.

L’11 giugno, inoltre, al Centro Pino Paladino di Sala Consilina si terrà la presentazione dei progetti del Campo Scuola per i giovani dalle ore 16.00 alle ore 22.00.