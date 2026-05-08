Dal 15 giugno al 31 luglio i Campi Estivi di Metacentro con servizio di trasporto da Padula a San Rufo
L’estate è il momento più bello per i bambini: giornate lunghe, voglia di muoversi, bisogno di stare insieme, fare nuove amicizie e vivere esperienze che li aiutino a crescere divertendosi.
Per questo Metacentro ha organizzato i Campi Estivi dal 15 giugno al 31 luglio al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.
Da 18 anni i campi estivi di Metacentro hanno un obiettivo preciso: offrire ai bambini un’estate ricca di sport, gioco, creatività e socializzazione, in un ambiente sicuro, sorvegliato e gestito da personale competente. Inoltre, la struttura sa che il prezzo è un elemento importante per le famiglie, come anche la sicurezza dei propri figli, la qualità delle attività, l’affidabilità dello staff e la serenità di sapere che i bambini sono seguiti con attenzione durante tutta la giornata.
Nei campi estivi i bambini non resteranno mai fermi: potranno muoversi e giocare tra gli impianti sportivi, vivendo ogni giorno attività diverse, coinvolgenti e adatte a tutti.
Piscina coperta e giochi in acqua
I bambini potranno nuotare nella piscina coperta, seguiti da istruttori esperti. Inoltre, parteciperanno a vivaci e divertenti partite di pallanuoto in vasca bassa, dove potranno toccare il fondo con i piedi: un’attività sicura, accessibile e aperta anche a chi ha meno esperienza in acqua.
Tennis all’aperto e al coperto
I bambini giocheranno sui nostri campi da tennis, sia all’aperto sia nel campo coperto, scoprendo uno sport divertente, dinamico e utile per sviluppare coordinazione, concentrazione e spirito di gioco.
Calcetto all’aperto e al coperto
Non mancheranno le partite di calcetto, organizzate sia negli spazi esterni sia nelle aree coperte, così da permettere ai bambini di giocare anche nelle ore più calde o quando le condizioni meteo lo richiedono.
Tanti spazi e zone d’ombra
Il Centro Sportivo offre numerosi spazi dove i bambini possono alternare movimento e pausa, con aree d’ombra in cui ripararsi dal sole e vivere la giornata in modo più sereno e sicuro.
Laboratori artistici e creativi
Oltre allo sport, ci saranno momenti dedicati ai laboratori di disegno e attività artistiche, pensati per stimolare fantasia, manualità e creatività.
Animazione, balli e canti
I nostri animatori accompagneranno i bambini in giochi di gruppo, balli, canti e attività ricreative, rendendo ogni giornata allegra, varia e coinvolgente.
Uno staff sempre presente
Durante la giornata i bambini saranno seguiti da uno staff composto da istruttori sportivi e animatori che li accompagneranno nei vari spostamenti tra gli impianti e sorveglieranno costantemente lo svolgimento delle attività.
L’esperienza di 18 anni di Metacentro rappresenta una garanzia concreta di organizzazione, sicurezza, professionalità e divertimento. Non c’è improvvisazione: lo staff conosce le esigenze dei bambini e delle famiglie e lavora ogni anno per offrire un campo estivo sempre più completo e affidabile.
È inoltre attivo un servizio di trasporto sulla tratta Padula – Centro Sportivo Meridionale, pensato per rendere la partecipazione più comoda anche per le famiglie che hanno difficoltà ad accompagnare i bambini direttamente presso la struttura.
Scegliere i Campi Estivi di Metacentro significa dare ai vostri figli la possibilità di vivere un’estate attiva, divertente e sicura, in un luogo dove sport, amicizia, creatività e attenzione educativa si incontrano ogni giorno.
Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Per ricevere informazioni su costi, disponibilità, servizio trasporto e modalità di iscrizione, potete contattare il numero 0975-395074.
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