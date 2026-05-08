L’estate è il momento più bello per i bambini: giornate lunghe, voglia di muoversi, bisogno di stare insieme, fare nuove amicizie e vivere esperienze che li aiutino a crescere divertendosi.

Per questo Metacentro ha organizzato i Campi Estivi dal 15 giugno al 31 luglio al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo.

Da 18 anni i campi estivi di Metacentro hanno un obiettivo preciso: offrire ai bambini un’estate ricca di sport, gioco, creatività e socializzazione, in un ambiente sicuro, sorvegliato e gestito da personale competente. Inoltre, la struttura sa che il prezzo è un elemento importante per le famiglie, come anche la sicurezza dei propri figli, la qualità delle attività, l’affidabilità dello staff e la serenità di sapere che i bambini sono seguiti con attenzione durante tutta la giornata.

Nei campi estivi i bambini non resteranno mai fermi: potranno muoversi e giocare tra gli impianti sportivi, vivendo ogni giorno attività diverse, coinvolgenti e adatte a tutti.

Piscina coperta e giochi in acqua

I bambini potranno nuotare nella piscina coperta, seguiti da istruttori esperti. Inoltre, parteciperanno a vivaci e divertenti partite di pallanuoto in vasca bassa, dove potranno toccare il fondo con i piedi: un’attività sicura, accessibile e aperta anche a chi ha meno esperienza in acqua.

Tennis all’aperto e al coperto

I bambini giocheranno sui nostri campi da tennis, sia all’aperto sia nel campo coperto, scoprendo uno sport divertente, dinamico e utile per sviluppare coordinazione, concentrazione e spirito di gioco.

Calcetto all’aperto e al coperto

Non mancheranno le partite di calcetto, organizzate sia negli spazi esterni sia nelle aree coperte, così da permettere ai bambini di giocare anche nelle ore più calde o quando le condizioni meteo lo richiedono.

Tanti spazi e zone d’ombra

Il Centro Sportivo offre numerosi spazi dove i bambini possono alternare movimento e pausa, con aree d’ombra in cui ripararsi dal sole e vivere la giornata in modo più sereno e sicuro.

Laboratori artistici e creativi

Oltre allo sport, ci saranno momenti dedicati ai laboratori di disegno e attività artistiche, pensati per stimolare fantasia, manualità e creatività.

Animazione, balli e canti

I nostri animatori accompagneranno i bambini in giochi di gruppo, balli, canti e attività ricreative, rendendo ogni giornata allegra, varia e coinvolgente.

Uno staff sempre presente

Durante la giornata i bambini saranno seguiti da uno staff composto da istruttori sportivi e animatori che li accompagneranno nei vari spostamenti tra gli impianti e sorveglieranno costantemente lo svolgimento delle attività.

L’esperienza di 18 anni di Metacentro rappresenta una garanzia concreta di organizzazione, sicurezza, professionalità e divertimento. Non c’è improvvisazione: lo staff conosce le esigenze dei bambini e delle famiglie e lavora ogni anno per offrire un campo estivo sempre più completo e affidabile.

È inoltre attivo un servizio di trasporto sulla tratta Padula – Centro Sportivo Meridionale, pensato per rendere la partecipazione più comoda anche per le famiglie che hanno difficoltà ad accompagnare i bambini direttamente presso la struttura.

Scegliere i Campi Estivi di Metacentro significa dare ai vostri figli la possibilità di vivere un’estate attiva, divertente e sicura, in un luogo dove sport, amicizia, creatività e attenzione educativa si incontrano ogni giorno.

Le iscrizioni sono aperte e i posti sono limitati. Per ricevere informazioni su costi, disponibilità, servizio trasporto e modalità di iscrizione, potete contattare il numero 0975-395074.

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