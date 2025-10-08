L’Amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, informa le famiglie che il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria inizierà il 13 ottobre e terminerà il 31 maggio.

Per usufruire delle agevolazioni sulla quota di pagamento del costo del biglietto è necessario presentare l’attestazione ISEE valida per il 2025. In caso di mancata presentazione dell’attestazione sarà applicata la quota massima prevista a carico dell’utenza. Per gli alunni con disabilità che usufruiscono del servizio mensa scolastica è prevista l’esenzione totale.

Per gli alunni già iscritti al precedente anno scolastico 2024/2025 restano valide le credenziali di accesso in possesso. L’attestazione ISEE per il 2025, se già caricata nel sistema, resta valida fino al 31 dicembre. Per continuare ad usufruire delle agevolazioni anche per l’anno 2026, a gennaio dovrà essere presentata la nuova dichiarazione.

Per gli alunni che si iscrivono per la prima volta è necessario inoltrare apposita richiesta esclusivamente on-line, tramite la piattaforma https://www6.eticasoluzioni.com/teggianoportalegen.

Tutte le informazioni e la documentazione richiesta sono reperibili sull’avviso consultabile al link.