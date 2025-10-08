Bonifici istantanei, al via le nuove regole. Il punto con il Direttore Generale della Banca Monte Pruno
Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole europee che rendono i bonifici istantanei più semplici, sicuri e convenienti.
Disponibili ovunque, puoi inviarli da Inbank (Web e app) e filiale proprio come quelli ordinari.
Costo non superiore ai bonifici ordinari, limiti personalizzabili e verifica del beneficiario (VoP) per controllare che dati e IBAN del destinatario corrispondano.
Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico analizza le novità sui bonifici istantanei ai microfoni di Ondanews.