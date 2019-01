Dal 1° febbraio aumentano i collegamenti dai paesi degli Alburni per l’Università di Fisciano

Dal 1° febbraio si incrementano le autolinee di collegamento dei paesi a nord degli Alburni con l’Università di Fisciano.

Un collegamento che permette agli studenti di far rientro a casa tutte le sere, iniziativa fortemente voluta dai sindaci di Petina, Sicignano, Postiglione e Serre che facendosi portavoce delle famiglie e degli studenti hanno inoltrato una richiesta alla Regione Campania.

“Questo risultato arricchisce indubbiamente le nostre comunità ma soprattutto permette ai nostri studenti di apprezzare pienamente il lodevole atto di civiltà che è l’Abbonamento Gratuito per gli Studenti – commenta il sindaco di Petina Domenico D’Amato – Consapevole dell’enorme sforzo che la Regione Campania sta mettendo in atto, mi sento di poter ringraziare a nome mio, dei colleghi sindaci, delle famiglie e degli studenti del territorio il Governatore Vincenzo De Luca e in particolare, un doveroso plauso va al Presidente della IV Commissione (Urbanistica- Lavori Pubblici – Trasporti) Regione Campania, dottor Luca Cascone che con la sua sensibilità, la disponibilità e l’attivismo dimostrato, ha permesso di portare a compimento questa iniziativa che concorre a contrastare il forte spopolamento in atto dei piccoli Comuni“.

