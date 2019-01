Abbatte tre tordi utilizzando un richiamo acustico vietato. Denunciato cacciatore a Campagna

Il servizio di controllo dell’Enpa Salerno, organizzato inizialmente su segnalazione di una battuta di frodo al cinghiale nel comune di Campagna, ha permesso di individuare un cacciatore che aveva con sé un richiamo acustico ed aveva abbattuto tre tordi bottaccio.

Le guardie, appostate su un piccolo promontorio, hanno notato alcuni cacciatori intenti a perlustrare un terreno coltivato con ulivi. L’avvicinamento ha permesso di individuare un altro uomo a poche decine di metri dai primi cacciatori.

Il cacciatore, con regolare porto d’armi, aveva usufruito del canto preregistrato sull’apparecchio per attirare l’avifauna ed abbatterla e aveva nel carniere tre tordi bottaccio.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per reati connessi all’uccisione di animali e alla Legge 157 del 1992. I successivi controlli hanno dato, fortunatamente, esito negativo.

“I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in previsione della chiusura della caccia a molte specie tuttora cacciabili. Invitiamo pertanto i cacciatori a rispettare il calendario venatorio – sottolinea il capo nucleo di Salerno Alfonso Albero – al fine di non incorrere in sanzioni e denunce”.

– Annamaria Lotierzo –