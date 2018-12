Dai bambini di Balvano doni per i piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria del “San Carlo” di Potenza

Dai bambini di Balvano un gesto straordinario nei confronti dei piccoli ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza. Grazie all’iniziativa di alcuni autisti di bus, con la collaborazione del Comune di Balvano, i più piccoli balvanesi si sono dati appuntamento in Municipio per raccogliere i regali e donarli ai bambini ricoverati presso il nosocomio potentino.

Una straordinaria iniziativa che ha raccolto molti consensi e ha regalato tanti sorrisi, anche grazie all’impegno dei Servizi Sociali di Balvano.

“A Balvano – ha dichiarato il primo cittadino Costantino Di Carlo – i bambini portano un regalo a Babbo Natale, che a sua volta, insieme all’assistente Sociale, hanno fatto le donazioni a bimbi che di regali ne hanno di meno e che sono ricoverati. Tutto ciò grazie all’impegno dei volontari, ed è stato possibile anche grazie alla grande partecipazione dei bimbi di Balvano che avevano voglia di donare“.

La consegna al “San Carlo” è stata preceduta dalla raccolta tenutasi in Municipio, dove si è tenuto anche un momento conviviale con il primo cittadino e con i bambini, che in fila hanno consegnato i pacchi regalo a Babbo Natale, affiancato anche da alcuni folletti travestiti per l’occasione.

Questa è una delle diverse iniziative che hanno visto protagonisti i bambini della Pediatria del “San Carlo”, che in questi giorni hanno ricevuto visite e doni anche da alcuni centauri che, a bordo di Harley Davidson, hanno organizzato una iniziativa.

Gli organizzatori, alcuni autisti di bus di aziende del comprensorio, hanno fatto sapere che i regali saranno destinati anche ad alcune case di accoglienza per bambini.

– Claudio Buono –