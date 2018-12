Cucciolo di delfino si arena sulla spiaggia di Villammare. Volontari a lavoro per tentare di salvarlo

U n cucciolo di delfino si è arenato questa mattina lungo il litorale della Marinella a Villammare, frazione del Comune di Vibonati.

A dare l’allarme è stato un ragazzo del posto che si trovava nei pressi della spiaggia e che ha notato subito la presenza dell’animale in acqua in evidente stato di difficoltà.

Molti sono stati i volontari che sono giunti sul litorale e hanno tentato di tenere in vita il delfino che presentava delle ferite sul muso e vicino le pinne. Probabilmente sono queste le motivazioni che hanno causato la perdita dell’orientamento da parte dell’animale che al momento del ritrovamento aveva gli occhi chiusi e notevoli difficoltà motorie.

Per tentare di salvarlo alcuni dei presenti hanno contattato anche la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per sapere se potevano recuperare l’animale e metterlo in una vasca presente all’interno del Centro per offrirgli le dovute cure, ma pare non vi fossero al momento vasche disponibili. Intanto i medici della stazione Zoologica hanno indicato ai volontari le tecniche per tenerlo in vita: in particolare, di tenerlo sempre bagnato e di spingerlo il più possibile verso il mare. Per fare questa operazione sono intervenuti anche due sub e un sommozzatore del posto.

Sul posto immediato è stato anche l’intervento degli operatori marittimi della Guardia Costiera di Sapri che insieme agli altri volontari hanno prestato le cure necessarie e sono riusciti a spingere il delfino per tentare di fargli riprendere la giusta rotta.

– Maria Emilia Cobucci –